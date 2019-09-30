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Гравець Барселони Б обіграв всю оборону та забив неймовірний гол п'ятою – ще один діамант для Вальверде

09:54 1282 Читать на русском
Гравець Барселони Б обіграв всю оборону та забив неймовірний гол п'ятою – ще один діамант для Вальверде
Алекс Кольядо / ФК Барселона

Талановита молодь з молодіжного складу іспанського гранда наступає на п’яти своїм іменитим колегам.

Барселона Б у домашньому матчі здобула перемогу над другою командою Леванте з рахунком 2:0. Окрасою матчу став другий гол команди, який забив Алекс Кольядо.

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Твіттер Барселони Б опублікував на своїй сторінці неймовірний гол вінгера. Гравець в оточенні кількох захисників пройшов лівим флангом до штрафного майданчика суперника, зупинився, оцінив ситуацію і продовжив рухатись з м’ячем до воріт обводячи футболістів іншої команди. Дійшовши майже до району одинадцятиметрової позначки Алекс, здавалося б, втратив м’яч, однак не зупинився і поборовшись до кінця п’ятою майстерно переправив м’яч у пусті ворота. Справжній майстер-клас від молодого гравця Барселони Б.

У нинішньому сезоні у 20-річного правого вінгера на рахунку 2 голи і 2 гольові передачі в 5 матчах Сегунди Б.

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Фантастичні голи Красиві голи Відеоновини Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона Б Алекс Кольядо Алекс Кольядо Барселона Барселона
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