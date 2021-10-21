Два топовых аналитических портала подвели итоги противостояния "блаугранас" и "бело-синих" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов (1:0) и оценили действия и игроков на поле.

Самым полезным среди игроков обеих команд стал Жерар Пике, забивший единственный гол в матче и получивший оценку 8,5 (WhoScored) и 8,4 (SofaScore).

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Лучшими в составе киевского клуба по версии WhoScored стали Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко – 7,3 и 7,0 баллов соответственно. Худшим игроком встречи оказался Владислав Супряга – 5,8. За 61 минуту он не нанес ни одного удара по воротам каталонцев, не сделал ни одной попытки обводки, проиграл все 4 верховые дуэли, 1 раз оказался в офсайде, 2 раза сфолил, 15 раз коснулся мяча и отдал 8 точных передач из 8 (100%).

По версии SofaScore лучшими в Динамо стали Сергей Сидорчук (7,6), Николай Шапаренко (7,4) и Илья Забарный (7,4), а худшими – Карлос Де Пена и Александр Караваев (оба по 6,2).

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