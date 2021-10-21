І знову український вболівальник без грама позитивних емоцій. Динамо програло кризовій Барселоні, продовживши чорну серію наших клубів у єврокубках. До такого стану речей починаєш звикати...

Барселона – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Цікаво, що за беззубу гру на Камп Ноу команду Луческу навіть і не критикують особливо. Здебільшого – гірка іронія. Експерти вже давно не бачать прогресу.

*******

Мисливець на "лосів" (а в минулому спортивний журналіст) Костянтин Андріюк – про новий челендж між Динамо та Шахтарем.

Скаут Алекс Великих також спантеличений повною імпотенцією наших грандів у єврокубках.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко критикує окремих динамівців, а також знімає фразу, яка в усіх на язику: "Де прогрес?"

Експерт Alex Gramm шокований вайлуватістю київських футболістів: "Динамо просто не грає у футбол!". При цьому спікер шкодує Супрягу.

Натомість шоумен і давній футбольний уболівальник Ігор Кондратюк відверто поглузував із горе-форварда Динамо.

Спортивний тележурналіст Руслан Свірін все більше схильний вважати, що півзахисник від природи Денис Гармаш у нападі переконливіший, ніж Супряга.

Коментатор ТК Футбол Кирило Круторогов пояснює різницю між матчами Шахтаря та Динамо в ЛЧ.

Менеджер Олександр Ольшанецький знайшов єдиний позитивний момент.

Головред Champion.com.ua Андрій Твердохліб сватає Мірчу Михайловича у збірну України. Жартома, звісно ж.

Тим часом Сергій Герц, консультант футбольних CRM, вже підшукав Містеру заміну.

А ось під гарячу руку Іванові Вербицькому, колишньому журналісту Футбол 24, потрапили експерти із телевізійного етеру.

Барселона мінімально обіграла Динамо – команда Луческу зіграла 2 різні тайми у матчі ЛЧ, історичний гол захисника