"На папері Барселона набагато краща. У Динамо є свої переваги, так що можуть бути варіанти. Особливо в київському матчі. У Динамо є талановиті футболісти – Циганков, Сидорчук (дискваліфікований на матч з Барселоною – прим.), Буяльський. Також є Де Пена і Родрігес, які можуть зіграти. Вони швидкі і якісні.

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Це буде складний матч з великим тиском. Динамо теж буде намагатися атакувати. Луческу – це тренер-переможець, його команда буде прагнути до воріт суперника. Цілі киян? Спробувати пройти якнайдалі і показати своїх молодих гравців.

На Камп Ноу буде складніше. На домашньому полі Динамо – відмінна команда. Є сектор уболівальників, які люблять співати і кричати. Це схоже на фанів Барселони або Реала. Коли все йде добре – все відмінно, коли не дуже – вони дуже вимогливі", – поділився Соль у коментарі Sport.es.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо відбудеться 4 листопада, початок о 22:00. Втім, поєдинок Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву. У перших двох турах каталонці набрали максимальну кількість очок, а кияни програли Ювентусу та розписали нічию з Ференцварошем.

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