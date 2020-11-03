"На бумаге Барселона намного лучше. У Динамо есть свои преимущества, так что могут быть варианты. Особенно в киевском матче. У Динамо есть талантливые футболисты – Цыганков, Сидорчук (дисквалифицирован на матч с Барселоной – прим.), Буяльский. Также Де Пена и Родригес, которые могут сыграть. Они быстрые и качественные.

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Это будет сложный матч с большим давлением. Динамо тоже будет пытаться атаковать. Луческу – это тренер-победитель, его команда будет стремиться к воротам соперника. Цели киевлян? Попытаться пройти дальше и показать своих молодых игроков.

На Камп Ноу будет сложнее. На домашнем поле Динамо – отличная команда. Есть сектор болельщиков, которые любят петь и кричать. Это похоже на фанов Барселоны или Реала. Когда все идет хорошо – все отлично, когда не очень – они очень требовательны", – поделился Соль в комментарии Sport.es.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится 4 ноября, начало в 22:00. Впрочем, поединок Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва. В первых двух турах каталонцы набрали максимальное количество очков, а киевляне проиграли Ювентусу и расписали ничью с Ференцварошем.

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