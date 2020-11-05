"Відзначу Шабанова. Він грав не так яскраво і помітно на позиції лівого захисника. Але, подивіться... Динамо не могло розраховувати одразу на трьох гравців, що діють на лівому фланзі оборони: Миколенка, Караваєва, Костевича.

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Я думав, що Луческу випустить де Пену, який вже виходив на цій позиції, але тренери вирішили зробити ставку на центрального захисника Шабанова, для якого це теж був дебют в Лізі чемпіонів. Розуміючи проблему Динамо, Куман вперше в цьому сезоні випускає Мессі на правий фланг, де він грав при попередніх наставниках (Куман до цього ставив Лео або в напад, або на позицію "під нападником").

Напевно зроблено це було для того, щоб натиснути на слабке місце в динамівській обороні, але Шабанов, вважаю, впорався, і практично все, що мав зірковий аргентинець, – стандартні положення: штрафні, пенальті. Як на мене, Фаті куди більше клопоту доставив, ніж номер 10", – зазначив Шахов у своїй колонці на fraza.com.

Відзначимо, що Шабанов вперше вийшов у складі Динамо у поточному сезоні, проте не зміг допомогти киянам перемогти Барселону – "блаугранас" втримали перевагу в один м'яч.

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