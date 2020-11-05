"Отмечу Шабанова. Он играл не так ярко и заметно на позиции левого защитника. Но, посмотрите... Динамо не могло рассчитывать сразу на трех игроков, действующих на левом фланге обороны: Миколенко, Караваева, Костевича.

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Я думал, что Луческу выпустит Де Пену, который уже выходил на этой позиции, но тренеры решили сделать ставку на центрального защитника Шабанова, для которого это тоже был дебют в Лиге чемпионов. Понимая проблему Динамо, Куман впервые в этом сезоне выпускает Месси на правый фланг, где он играл при предыдущих наставниках (Куман до этого ставил Лео или в нападение, или на позицию "под нападающим").

Наверное, сделано это было для того, чтобы нажать на слабое место в динамовской обороне, но Шабанов, считаю, справился, и практически все, что имел звездный аргентинец – стандартные положения: штрафные, пенальти. Как по мне, Фати куда больше хлопот доставил, чем номер 10", – отметил Шахов в своей колонке на fraza.com.

Отметим, что Шабанов впервые вышел в составе Динамо в текущем сезоне, однако не смог помочь киевлянам победить Барселону – "блаугранас" удержали преимущество в один мяч.

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