Барселона – Динамо: Нещерет став найкращим гравцем поєдинку
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Гра воротарів Барси та киян стали окрасою матчу Ліги чемпіонів.
завершено
65’ Жерар Піке
Віктор Циганков 75’
65’ Жерар Піке
75’ Віктор Циганков
Воротар київського Динамо Руслан Нещерет, який дебютував у Лізі чемпіонів, став найкращим гравцем поєдинку проти Барселони за версією Whoscored.
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18-річний голкіпер отримав оцінку 9,1. Найближчим конкурентом Руслана у боротьбі за це звання став Ліонель Мессі – 8,5. Опонент Нещерета за позицією Марк-Андре тер Штеген теж отримав високий бал – 7,9.
Динамо поки залишається на третій сходинці групи G з одним заліковим балом, поступаючись Ювентусу (6 очок) та Барселоні (9).
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