Воротар київського Динамо Руслан Нещерет, який дебютував у Лізі чемпіонів, став найкращим гравцем поєдинку проти Барселони за версією Whoscored.

Барселона – Динамо – відео голів

18-річний голкіпер отримав оцінку 9,1. Найближчим конкурентом Руслана у боротьбі за це звання став Ліонель Мессі – 8,5. Опонент Нещерета за позицією Марк-Андре тер Штеген теж отримав високий бал – 7,9.

Динамо поки залишається на третій сходинці групи G з одним заліковим балом, поступаючись Ювентусу (6 очок) та Барселоні (9).

Барселона втримала божевільну перемогу над Динамо в ЛЧ – Тер Штеген і судді скасували сенсацію