Барселона – Динамо: Нещерет стал лучшим игроком поединка
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Игра вратарей Барсы и киевлян стали украшением матча Лиги чемпионов.
завершено
65’ Жерар Пике
Виктор Цыганков 75’
65’ Жерар Пике
75’ Виктор Цыганков
Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет, который дебютировал в Лиге чемпионов, стал лучшим игроком поединка против Барселоны по версии Whoscored.
Барселона – Динамо – видео голов
18-летний голкипер получил оценку 9,1. Ближайшим конкурентом Руслана в борьбе за это звание стал Лионель Месси – 8,5. Оппонент Нещерета по позиции Тер Штеген тоже получил высокий балл – 7,9.
Динамо пока остается на третьем месте группы G с одним зачетным баллом, уступая Ювентусу (6 очков) и Барселоне (9).
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