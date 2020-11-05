Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет, который дебютировал в Лиге чемпионов, стал лучшим игроком поединка против Барселоны по версии Whoscored.

Барселона – Динамо – видео голов

18-летний голкипер получил оценку 9,1. Ближайшим конкурентом Руслана в борьбе за это звание стал Лионель Месси – 8,5. Оппонент Нещерета по позиции Тер Штеген тоже получил высокий балл – 7,9.

Динамо пока остается на третьем месте группы G с одним зачетным баллом, уступая Ювентусу (6 очков) и Барселоне (9).

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