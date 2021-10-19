Тренерський штаб "блаугранас" визначився з обоймою футболістів, які зможуть взяти участь у поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Барселона представила заявку на поєдинок групи Е Ліги чемпіонів проти Динамо, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Наставник "блаугранас" Рональд Куман вирішив не змінювати переможний склад і виставив тих самих гравців, які у чемпіонаті Іспанії здолали Валенсію з рахунком 3:1.

Варто зазначити, що "синьо-гранатовим" не допоможуть уругвайський захисник Рональд Араухо, французький форвард Усман Дембеле та іспанський півзахисник Педрі. Не вийде на поле і оборонець Ерік Гарсія, який отримав вилучення у матчі з Бенфікою. Зате у строю Серхіо Агуеро.

Нагадамо, поєдинок між іспанською та українською командами відбудеться у середу, 20 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

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