Барселона презентувала космічний проект реконструкції Камп Ноу
12:05 - Читать на русском
У каталонському гранді готуються до початку масштабних ремонтних робіт.
Барселона на своєму Youtube-каналі опублікувала відео з проектом реконструкції своєї домашньої арени Камп Ноу та прилеглої території.
"Найгірші цифри в історії Барселони": Лапорта відзвітував про скрутне становище
За даними Mundo Deportivo, на ці амбітні плани у каталонському клубі виділять близько 1,5 млрд євро, з яких 60% становитиме робота саме на стадіоні.
Якщо проект буде затверджено, то роботи розпочнуться вже наступного року і триватимуть за планом до 2027-го.
Лапорта хотів, щоб Мессі грав за Барсу безкоштовно – про торги з аргентинцем, підсилення на Динамо і трансфер Неймара
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter