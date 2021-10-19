У каталонському гранді готуються до початку масштабних ремонтних робіт.

Барселона на своєму Youtube-каналі опублікувала відео з проектом реконструкції своєї домашньої арени Камп Ноу та прилеглої території.

"Найгірші цифри в історії Барселони": Лапорта відзвітував про скрутне становище

За даними Mundo Deportivo, на ці амбітні плани у каталонському клубі виділять близько 1,5 млрд євро, з яких 60% становитиме робота саме на стадіоні.

Якщо проект буде затверджено, то роботи розпочнуться вже наступного року і триватимуть за планом до 2027-го.

Лапорта хотів, щоб Мессі грав за Барсу безкоштовно – про торги з аргентинцем, підсилення на Динамо і трансфер Неймара