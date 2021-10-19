Тренерский штаб "блаугранас" определился с обоймой футболистов, которые смогут принять участие в поединке 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Барселона представила заявку на поединок группы Е Лиги чемпионов против Динамо, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Наставник "блаугранас" Рональд Куман решил не менять победный состав и выставил тех же игроков, которые в чемпионате Испании одолели Валенсию со счетом 3:1.

Стоит отметить, что "сине-гранатовым" не помогут уругвайский защитник Рональд Араухо, французский форвард Усман Дембеле и испанский полузащитник Педри. Не выйдет на поле и защитник Эрик Гарсия, который получил красную карточку в матче с Бенфикой. Зато в строю Серхио Агуэро.

Напомним, поединок между испанской и украинской командами состоится в среду, 20 октября. Начало встречи в 19:45.

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