Головний тренер команди Юліан Нагельсманн на прес-конференції перед матчем проти РБ Лейпциг підтвердив, що Альфонсо Девіс готовий грати.

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Раніше повідомлялося, що канадець отримав пошкодження у матчі за національну збірну. Водночас Баварія досі не зможе розраховувати на двох французів. Корентен Толіссо продовжує тренуватися індивідуально, а Кінгслі Коман має проблеми з м'язами і близько тижня проводитиме лише реабілітаційні тренування.

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Відтак, обоє пропустять старт Баварії у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Вже 14 вересня в рамках 1-го туру мюнхенці на виїзді зіграють проти Барселони.

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