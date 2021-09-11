Главный тренер команды Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции перед матчем против РБ Лейпциг подтвердил, что Альфонсо Дэвис готов играть.

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Ранее сообщалось, что канадец получил повреждение в матче за национальную сборную. В то же время Бавария до сих пор не сможет рассчитывать на двух французов. Корентен Толиссо продолжает тренироваться индивидуально, а Кингсли Коман имеет проблемы с мышцами и около недели будет проводить только реабилитационные тренировки.

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Следовательно, оба пропустят старт Баварии в групповом турнире Лиги чемпионов. Уже 14 сентября в рамках 1-го тура мюнхенцы на выезде сыграют против Барселоны.

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