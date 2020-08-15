Барселона – Баварія: Мюллєр перевершив досягення Шевченка

Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллєр у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони відзначився дублем. Ці голи у ворота іспанського клубу стали для німецького футболіста у найпрестижнішому єврокубковому турнірі п'ятим і шостим у кар'єрі.

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Це дозволило Мюллеру спочатку повторити, а згодом перевершити рекорд нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка. Загалом, лише українцю та німцю вдавалось вразити ворота Барселони по п'ять разів і більше у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Шевченко у пам'ятному матчі 1997 року на Камп Ноу оформив у ворота Барселони хет-трик у складі київського Динамо, а згодом ще двічі засмучував каталонців у футболці Мілана.

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