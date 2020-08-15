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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Барселона – Баварія: Мюллєр перевершив досягення Шевченка

11:38 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Мюллєр перевершив досягення Шевченка
Томас Мюллєр / Uefa.com

Поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів між іспанською та німецькою командами ознаменувався одразу кількома рекордами.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллєр у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони відзначився дублем. Ці голи у ворота іспанського клубу стали для німецького футболіста у найпрестижнішому єврокубковому турнірі п'ятим і шостим у кар'єрі.

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Це дозволило Мюллеру спочатку повторити, а згодом перевершити рекорд нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка. Загалом, лише українцю та німцю вдавалось вразити ворота Барселони по п'ять разів і більше у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Шевченко у пам'ятному матчі 1997 року на Камп Ноу оформив у ворота Барселони хет-трик у складі київського Динамо, а згодом ще двічі засмучував каталонців у футболці Мілана.

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Томас Томас Мюллєр Баварія Баварія Барселона Барселона Ліга чемпіонів Андрій Андрій Шевченко Барселона - Баварія
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