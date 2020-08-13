Барселона – Баварія: передматчева прес-конференція Кіке Сетьєна

"Готуємося дуже серйозно. Баварія – досконала команда. Вони можуть пресингувати, добре обороняються, в атаці зібрані дуже гострі виконавці. Наш суперник ніколи не дозволить спокійно розігрувати м'яч. Подивимося, що ми зможемо зробити проти їхнього пресингу. Барселона завжди робить ставку на контроль м'яча, і раніше нам вдавалося справлятися з пресингом. Якщо вийде і завтра, то все буде добре. Переконаний, що тотальної переваги однієї з команд ми завтра не побачимо. У півфінал вийде той, хто краще скористається своїми шансами.

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Ми прекрасно розуміємо, який сильний суперник. Статистика Баварії красномовно говорить про те, на що здатна ця команда. Але Барселона – не менш видатний клуб. Тому гра повинна бути приблизно рівною. У Баварії зібрані дуже талановиті футболісти, які діють на найвищих швидкостях. У них дуже небезпечний напад. Тому коли м'яч буде у суперника, нам доведеться оборонятися, іншого вибору немає. Але, звичайно, краще володіти м'ячем і створювати Баварії максимальні незручності.

Лєвандовскі – блискучий футболіст, але я все-таки вважаю, що Лео Мессі вище рівнем. Думаю, це очевидно. Так, Левандовскі у відмінній формі, забив 13 м'ячів в Лізі чемпіонів, йому добре підіграють одноклубники. Але в матчі з Наполі всі бачили, що і Мессі зараз в порядку. Всім нам дуже пощастило, що такі майстри завтра вийдуть на поле і потішать нас своєю грою.

Мессі, звичайно ж, нам дуже допоможе, але я завжди вірив у командну гру. Потрібно допомагати Ліонелю, віддавати йому м'яч. Так, Мессі здатний створювати голи в поодинці. Але без допомоги команди Лео б не грав так яскраво. Думаю, те саме можна сказати і про будь-якого іншого нападника.

Що стосується Усмана Дембеле, я дуже радий, що він потрапив в заявку і зможе зіграти кілька хвилин. Дембеле майже рік не міг вийти на поле. Сподіваємося, що за той ігровий час, яке Усман отримає, він зможе добре проявити себе", – цитує Сетьєна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

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