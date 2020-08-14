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Барселона – Баварія: Дембеле може допомогти каталонцям у матчі Ліги чемпіонів

10:55 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Дембеле може допомогти каталонцям у матчі Ліги чемпіонів
Усман Дембеле / ФК Барселона

Вінгер Барселони Усман Дембеле відновився від травми та готовий повернутись у бій у центральному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 

Француз отримав дозвіл від лікарів Барселони взяти участь в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, повідомляє офіційний твіттер "блаугранас".

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"Чудово, що він повернувся до складу. Дембеле готовий зіграти. Він не виходив на поле майже рік через травму, але ми впевнені, що він здатний вийти на заміну і зробити різницю", – поділився тренер Барселони Сетьєн в коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, востаннє Дембеле виходив на поле в офіційному матчі в листопаді минулого року – у 23-річного вінгера були проблеми зі стегном, через які довелося робити операцію. Чемпіон світу встиг взяти участь лише у 9 поєдинках сезону та відзначитися одним голом.

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Барселона – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
08:00
3004
Теги
Ліга чемпіонів Кіке Кіке Сетьєн Барселона - Баварія Барселона Барселона Усман Усман Дембеле
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