Барселона – Бавария: Дембеле может помочь каталонцам в матче Лиги чемпионов

Вингер Барселоны Усман Дембеле восстановился от травмы и готов вернуться в бой в центральном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Француз получил разрешение от врачей Барселоны принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии, сообщает официальный твиттер "блаугранас".

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"Замечательно, что он вернулся в состав. Дембеле готов сыграть. Он не выходил на поле почти год из-за травмы, но мы уверены, что он способен выйти на замену и сделать разницу", – поделился тренер Барселоны Сетьен в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, в последний раз Дембеле выходил на поле в официальном матче в ноябре прошлого года – у 23-летнего вингера были проблемы с бедром, из-за которых пришлось делать операцию. Чемпион мира успел принять участие лишь в 9 поединках сезона и отличиться одним голом.

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