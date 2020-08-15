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"Некоторые решения уже приняты": президент Барселоны – о позорном поражении от Баварии в четвертьфинале ЛЧ

09:18 - Читати українською
"Некоторые решения уже приняты": президент Барселоны – о позорном поражении от Баварии в четвертьфинале ЛЧ
Хосеп-Мария Бартомеу / Фото из открытых источников

Президент Барселоны Жосеп-Мария Бартомеу анонсировал серьезные изменения в команде после позорного проигрыша "блаугранас" команде Ханса-Дитера Флика.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Это очень тяжелый вечер. Мне жаль игроков и болельщиков Барселоны. В ближайшие дни мы примем определенные решения, которые уже были обдуманы ранее.

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Поздравляю Баварию с отличной игрой. Они заслужили выход в полуфинал. Сегодня Барса играла не на своём уровне. Случилась катастрофа, и теперь нужно принимать решения, хотя некоторые уже приняты. Сегодня нужно поразмыслить о том, что произошло, подумать об этом печальном результате", – цитирует Бартомеу издание Marca.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы были уничтожены баварцами с общим счетом 2:8 и вылетели из турнира.

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