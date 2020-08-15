"Некоторые решения уже приняты": президент Барселоны – о позорном поражении от Баварии в четвертьфинале ЛЧ

"Это очень тяжелый вечер. Мне жаль игроков и болельщиков Барселоны. В ближайшие дни мы примем определенные решения, которые уже были обдуманы ранее.

Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и обзор уничтожения каталонцев

Поздравляю Баварию с отличной игрой. Они заслужили выход в полуфинал. Сегодня Барса играла не на своём уровне. Случилась катастрофа, и теперь нужно принимать решения, хотя некоторые уже приняты. Сегодня нужно поразмыслить о том, что произошло, подумать об этом печальном результате", – цитирует Бартомеу издание Marca.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы были уничтожены баварцами с общим счетом 2:8 и вылетели из турнира.

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