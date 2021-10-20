"Скажу словами Валерія Лобановського: "Дисципліна та порядок б’ють клас". Проти нас грають такі самі люди з двома ногами. Нічого неможливого немає. Барселона, як і будь-який топ-клуб, сприймає матчі з клубами зі східної Європи як щось прохідне.

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Вже бувало в історії, що Барса отримувала і три, і чотири м’ячі від киян у свої ворота. Тоді була плеяда інших футболів, які мали стрижень і прагнення до перемоги. Нинішнє покоління повинне довести собі та всім уболівальникам, що вони зліплені не з лайна. Якщо Динамо впреться та відповідатиме принципам гри Луческу, то не виключаю, що Куман може увімкнути задню. Кияни можуть змусити суперника це зробити. Проте це залежатиме від футболістів. Для цього їм потрібно стрибнути вище голови, щоб обіграти Барселону.

У Луческу чимало варіантів, як тактично замінити будь-якого гравця основного складу. Варіацій багато. Динамо може грати і без нападника. Вболівальники можуть обуритися. Проте потрібно пам’ятати, що збірна Іспанії без нападника виграла все, що можливо. Зациклюватися на персоналіях не стану. Все залежить від структури та манери гри. Існує баланс атакувальних і оборонних гравців, який змінюється від системи перестановок під час переходу з оборони в атаку та навпаки. У Луческу є повний інструмент гравців з різними якостями. Він як режисер повинен зліпити продукт і структуру гри, яка заточується на конкретний поєдинок. Буде там Супряга, Гармаш, Вербіч чи Шкурін – не має значення. Загострювати увагу на цьому питанні не варто", – сказав Заховайло у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Барселоною та Динамо стартує сьогодні, 20 жовтня, о 19:45.

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