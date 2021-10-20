"Та победа на Камп Ноу – один из самых ярких моментов в моей карьере. В то время мы очень хорошо выступали в Европе. Осталась только Бавария, но им немного повезло. Тогда мы обыгрывали Реал Мадрид, но это правда, что против Барселоны были особые матчи. 3:0 в Киеве и 4:0 на Камп Ноу. По ходу матча было ощущение, что счет может быть и больше.

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Лобановский был учителем. Да, это был человек из другой эпохи. Он всегда был серьезный, но точно знал, чего хочет. И он хотел победить. Работать с ним было гордостью. В футболе можно хорошо провести время, но, прежде всего, стоит говорить о победе. И он вложил это в наши головы. Что нам нужно заботиться о себе вне поля, что нужно быть профессионалами. Это позволило нам многое узнать о фитнесе, а также о том, как понимать игру. Он хотел иметь умных игроков, которые понимали бы игру. Он просто жил ради победы.

Барса – это всегда Барса. Я очень уважаю этот клуб, потому что у него есть школа, идентичность. Как и у нас в Динамо, где тоже заботятся о тренировках. Мирча Луческу делает хорошую работу, уважаю его, потому что он хочет побеждать.

Я, как тренер, в первую очередь забочусь о победе. Когда я завершил карьеру игрока, то хотел учиться у лучших тренеров и, например, пошел к Гвардиоле и Клоппу. Чтобы найти свой путь. Моя дорога – всегда побеждать. А в нынешнем Динамо идея заключается в том, чтобы делать ставку на талантливых игроков. Вы не можете пойти против изменений.

О каких изменениях идет речь? Скорость. Сейчас вы можете все проанализировать. И вы должны это делать. Лобановский уже работал со статистикой, но теперь все это можно получить за секунду. Дело теперь не только в талантах, а в анализе усилий, приложенных в каждой игре. Когда я сравниваю свой 1997 год с тем, что сейчас, в некоторых аспектах это кажется иным видом спорта. Сейчас, с нынешним давлением, с интенсивностью, очень трудно добиться долгосрочных результатов. Вы можете выиграть игру, но победа в турнирах стоит дороже, особенно когда небольшое количество команд накапливает в своих рядах как можно больше талантов, чтобы заработать больше денег", – сказал Ребров в комментарии Diari ARA.

Напомним, поединок между Барселоной и Динамо стартует сегодня, 20 октября. Начало встречи в 19:45.

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