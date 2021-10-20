Динамо виходить на екватор групового етапу ЛЧ, маючи в активі всього один заліковий бал, набраний з Бенфікою у домашньому матчі. Здавалося, що кияни й лісабонці підійдуть до вирішальної зустрічі на Да Луж у рівних умовах, але сенсаційний розгром Барселони в Португалії змушує киян озиратись на подальші результати "орлів" – а крім того, тепер необхідно самим чіплятись за якісь очки. Сподіватись на успіх з Баварією після 0:5 у попередньому турі наївно, а от на Барсу у вболівальників "біло-синіх" великі надії.

Барселона – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

По-перше, рік тому Динамо дуже симпатично зіграло на Камп Ноу. Підопічні Мірчі Луческу навіть класний гол забили. Той поєдинок став найкращим хайлайтом киян у попередньому розіграші Ліги чемпіонів. По-друге, заведено вважати, що "блаугранас" перебувають у кризі – вони йдуть аж на сьомій позиції у Ла Лізі, а в ЛЧ колектив зазнав двох поспіль розгромів всуху. Ба більше – за два матчі каталонці навіть у площину воріт не влучили. Щоправда, вже у матчі з Валенсією на вихідних Барселона зіграла непогано, але проблем все одно вистачало.

Рональд Куман про все це попереджав ще влітку, заявивши, що для Барси буде успіхом залишитись на рівні зони Ліги чемпіонів. Зараз його команда проходить стадію перебудови, інтегруючи юних виконавців (Гаві, Ніко Гонсалес, Фаті) й відпрацьовуючи нові ігрові зв'язки – зокрема, центральною фігурою став Депай, а в центрі оборони з'явився Ерік Гарсія. Склад каталонців зараз сильно поступається заявкам Реала й Атлетіко, не кажучи вже про грандів у Лізі чемпіонів.

Зарядись енергією нестримного футболу, переглядаючи улюблені матчі Ліги чемпіонів разом із коктейлями на основі преміальної Żubrówka Czarna! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Втім, кризу Барселони на старті сезону дещо переоцінюють. Після відходу Мессі та приходу нових виконавців просідання в якості атакувальної роботи було очікуваним, а жахливий відрізок з розгромами та опусканням вниз таблиці Ла Ліги припав на період, коли у "блаугранас" травмувалася ледь не половина лідерів.

І навіть за таких умов команда Рональда Кумана не виглядала жахливо – ту ж Бенфіку цілком можна було розгромити, адже моментів виникало дуже багато, а темп гри у каталонців був дуже високим. Просто бувають дні, коли не вдається забити в порожні ворота. З Валенсією ж на вихідних Барселона взагалі почала нагадувати свої найкращі версії – були і комбінації, і красиві голи, і домінування.

Статистично "синьо-гранатові" теж далекі від дна. У Ла Лізі вони тримаються третіми за кількістю очікуваних забитих голів і передостанніми за очікуваними пропущеними. Також вони перебувають в топ-4 за очікуваними очками, а за середньою інтенсивністю пресингу Барса йде на третій позиції – хоча тут є нюанс у вигляді нерівномірного розподілу тиску по третинах поля. В будь-якому випадку, рівня підопічних Рональда Кумана буде достатньо для виносу Динамо.

На чому можуть зіграти кияни? По-перше, на контролі м'яча. Барселона на чужій третині повертає м'яч відносно довго – найбільш інтенсивно каталонці тиснуть у центрі. "Блаугранас" дають супернику більше 13 передач на власній половині перед власною оборонною дією. Киянам точно дадуть розігрувати м'яч.

По-друге, Барселона вкрай нестабільна. У тому ж поєдинку з Валенсією каталонці провели надзвичайно яскраві відрізки на початку й наприкінці кожного з таймів, однак більшу частину гри "кажани" звели до позиційної й контактної боротьби, час від часу тікаючи в хороші контратаки. Підопічних Рональда Кумана затягнули в болото. Динамівці також вміють це робити. Головною ж перевагою киян є якість у єдиноборствах – особливо на другому поверсі. Так, на вихідних "блаугранас" програли 17 з 22-х верхових м'ячів.

Динамо матиме шанси на Камп Ноу, але кияни не мають права пропускати гол. Поки рахунок рівний, "біло-сині" здатні тримати більш-менш надійну структуру навіть на Альянц Арені, але коли їм забивають – пиши пропало. Команді Мірчі Луческу доводиться розкриватись, однак на зустрічних курсах їх починають громити. При цьому статистика говорить, що у контратаках динамівці створюють менше моментів, ніж у позиційному наступі.

З інших мінусів варто відзначити проблеми при роботі під інтенсивним пресингом та при верхових передачах. Тут у захисників частенько починається паніка. Крім того, є відчутні труднощі з перебудовами – при високому темпі передач суперника та при грамотних переміщеннях в районі штрафного вони виливаються у пропущені голи. Між тим, сьогодні доведеться зустрітись з таким мобільним, розумним і технічним нападником, як Депай.

Але ніхто й не обіцяв легкої прогулянки. Це Ліга чемпіонів. Якщо Динамо хоче виступати в єврокубках і надалі, необхідно терпіти, вчитись і стрибати вище голови.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Ерік Гарсія (Барселона)

Травмовані: Педрі, Брейтвейт, Дембеле, Араухо – Попов, Бєсєдін, Кулач

Орієнтовні склади на матч Барселона – Динамо

Барселона: тер Штеген – Дест, Піке, Лангле, Альба – де Йонг, Бускетс, Гаві – Фаті, Депай, Коутінью

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

З огляду на останні топ-матчі Динамо, важко повірити бодай у один гол Динамо на Камп Ноу. Шахтарю за два матчі забити не вдалося (хоча моменти були), з Баварією був жах, а Бенфіці забили аж у компенсований час з офсайдом. Втім, каталонці, при всіх описаних плюсах у своєму футболі, досі здатні привезти собі моменти з нічого, та і стабільності їм не вистачає.

В кращому випадку, поєдинок нагадуватиме матч Барселони проти Валенсії. В гіршому – матч Динамо проти Шахтаря в Суперкубку. "Біло-сині" здатні гідно контролювати м'яч, вони вміють оборонятись, контратакувати й вести грамотну позиційну боротьбу, але команді критично бракує класу. Під високим темпом передач і при нетривіальних рішеннях суперника підопічні Мірчі Луческу втрачають концентрацію, а після пропущеного голу в топ-матчі киян можна списувати.

На жаль, зараз сподіватись на відсутність голів з боку Барси нереально. Занадто вже вона сильна для динамівців. Занадто вже їм потрібна перемога в ЛЧ.

Реал знищив Шахтар, забивши п'ять голів – фіаско менеджменту "гірників", проблема догматизму Де Дзербі і тактичний крах