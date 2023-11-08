ПСЖ повів у рахунку на 9 хвилині – Шкріняр головою замкнув скидку Маркіньйоса після розіграшу кутового. Мілан відповів майже миттєво: Жиру вискочив на ударну позицію, але Доннарумма здійснив сейв, а Леау добив у падінні через себе – 1:1.

Мілан вперше забив у Лізі чемпіонів і одразу переміг ПСЖ – Мбаппе-примара та інтрига в "групі смерті"

Парижани мали кілька моментів до перерви, але Мбаппе не реалізував вихід віч-на-віч з Меньяном, а Дембеле поцілив у поперечку. Мілан на старті другого тайму, як виявилось, вирвав перемогу. Тео Ернандес підхопив м'яч на лівому фланзі та навісив, а Жиру виграв верхову боротьбу та вразив ворота Доннарумми.