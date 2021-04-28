"Завжди чудово грати проти друзів. У мене є друзі в Челсі, але тепер я гравець Реала і просто хочу перемагати. Байдуже, хто суперник: Челсі, чи хтось інший. Завжди приємно бачити знайомі обличчя.

Реал — Челсі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Що може змінити Реал в матчі-відповіді? Ви повинні запитати про це тренера. Тренер робить з нас команду. Ми можемо грати і вчотирьох в обороні – все залежить від тренера. Ми ж просто намагаємося робити все на найкращому рівні", – наводить слова Азара офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал та Челсі не змогли виявити сильнішого у першому півфіналі – гра завершилась із рахунком 1:1. Матч-відповідь запланований на 5 травня.

Реал – Челсі: провальний план Зідана, Вернер пробачає, Бензема творить магію, а Канте – герой півфіналу Ліги чемпіонів