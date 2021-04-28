Азар зізнався, що відчув під час протистояння з Челсі та виокремив важливість Зідана для Реала
Вінгер Реала Еден Азар оцінив протистояння проти своїх екс-одноклубників із Челсі у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів 2020/21.
"Завжди чудово грати проти друзів. У мене є друзі в Челсі, але тепер я гравець Реала і просто хочу перемагати. Байдуже, хто суперник: Челсі, чи хтось інший. Завжди приємно бачити знайомі обличчя.
Реал — Челсі – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Що може змінити Реал в матчі-відповіді? Ви повинні запитати про це тренера. Тренер робить з нас команду. Ми можемо грати і вчотирьох в обороні – все залежить від тренера. Ми ж просто намагаємося робити все на найкращому рівні", – наводить слова Азара офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Реал та Челсі не змогли виявити сильнішого у першому півфіналі – гра завершилась із рахунком 1:1. Матч-відповідь запланований на 5 травня.
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