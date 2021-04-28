Вингер Реала Эден Азар оценил противостояние против своих экс-одноклубников из Челси в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов 2020/21.

"Всегда прекрасно играть против друзей. У меня есть друзья в Челси, но теперь я игрок Реала и просто хочу побеждать. Безразлично, кто соперник: Челси, или кто-то другой. Всегда приятно видеть знакомые лица.

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Что может изменить Реал в ответном матче? Вы должны спросить об этом тренера. Тренер делает из нас команду. Мы можем играть и вчетвером в обороне – все зависит от тренера. Мы же просто пытаемся делать все лучшем уровне", – приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.

Напомним, Реал и Челси не смогли выявить сильнейшего в первом полуфинале – игра завершилась со счетом 1:1. Ответный матч запланирован на 5 мая.

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