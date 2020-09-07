12 вересня АЗ повинен був розпочати новий сезон у чемпіонаті Нідерландів матчем проти Утрехта. На прохання команди з Алкмаара, поєдинок перенесли, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На такі зміни АЗ спонукав двобій з київським Динамо в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який запланований на 15 вересня. У таборі нідерландського клубу вважають, що їм потрібно більше часу на відновлення перед матчем з підопічними Мірчі Луческу.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у Києві, стартовий свисток пролунає о 20:00.

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