12 сентября АЗ должен был начать новый сезон в чемпионате Нидерландов матчем против Утрехта. По просьбе команды из Алкмаара, поединок перенесли, сообщает официальный сайт клуба.

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На такие изменения АЗ побудил поединок с киевским Динамо в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который запланирован на 15 сентября. В лагере нидерландского клуба считают, что им нужно больше времени на восстановление перед матчем с подопечными Мирчи Луческу.

Напомним, поединок состоится в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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