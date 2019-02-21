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Айнтрахт – Шахтар: Кайоде самостійно прибув у Німеччину та приєднався до "гірників"

16:21 35 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: Кайоде самостійно прибув у Німеччину та приєднався до "гірників"
Оларенваджу Кайоде / Фото ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде приєднався до партнерів по команді перед матчем з Айнтрахтом.

Оларенваджу Кайоде не летів разом зі всією командою у Франкфурт, а добирався самостійно. Нігерійський форвард вже прибув у розташування Шахтаря, повідомили у Футбол NEWS.

Айнтрахт – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

25-річний гравець вирішував питання з документами, тому не зміг прибути в Німеччину разом із делегацією "гірників". Вчора нападник був присутній тренуванні підопічних Паулу Фонсеки перед вильотом.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чеміпонів Айнтрахт – Шахтар, початок о 19:55. Перша зустріч цих суперників завершилась нічиєю (2:2).

Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
3
год
:
24
хв
Шахтар
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Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Айнтрахт Франкфурт - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга Європи
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