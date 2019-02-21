Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Шахтар поїхав у гості до франкфуртського Айнтрахта в рамках першого раунду плей-офф Ліги Європи. Анонс матчу читайте на "Футбол 24".

Айнтрахт – Шахтар

21 лютого, 19:55. Франкфурт, Коммерцбанк-Арена

Головний арбітр: Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Домашній поєдинок з Айнтрахтом Шахтар звів до нічиєї – 2:2. Рахунок для двоматчевої дуелі не надто приємний, але можна сказати, що донецька команда "відскочила". Провести 80 хвилин у меншості та не програти оптимальному складу франкфуртців (без Алле) – подвиг. Перед матчем-відповіддю Шахтар, очевидно, не вважається фаворитом на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи, проте шанси на підсумковий успіх збереглися. Айнтрахт втратив прекрасну можливість вирішити долю протистояння за одну зустріч.

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План Паулу Фонсеки на харківську гру розбився об раннє вилучення Тараса Степаненка за два невиправдані фоли. Однак українська команда грамотно перелаштувалася та виглядала гідно. Віктор Коваленко на хорошому рівні закрив опорну зону, а от атака "гірників" стала зовсім слабкою. 2 забиті голи в таких умовах – це величезна заслуга Жуніора Мораєса, який залишився з мінімальною підтримкою, але витиснув максимум з виходів до чужих воріт.

У неділю Айнтрахт втратив перемогу над Борусією М в Бундеслізі. Це вже 4-та поспіль нічия на внутрішній арені, яка викинула Франкфурт з єврокубкової зони – 7 місце та 1 очко відставання від топ-6. Ротацію Аді Хюттер не проводив – з Гладбахом вийшов майже ідентичний склад тому, який грав проти Шахтаря. Український чемпіонат повертається після зимової паузи лише наступного вікенду, тому "гірники" готувалися до виїзду в Франкфурт увесь тиждень.

Кадрова ситуація

У складі Шахтаря відбудеться принаймні 2 зміни – дискваліфіковані Тарас Степаненко та Сергій Кривцов. Заповнити втрату в опорній зоні доведеться, скоріш за все, Майкону. Він має проблеми з виконанням захисних обов'язків, але нормальної альтернативи бразильцю немає. Максим Малишев не готовий на 100%. Варіанти зі зміною схеми, або ж спробою ще раз опустити Віктора Коваленка нижче, виглядають занадто ризикованими.

Паулу Фонсека повідомив, що в центрі оборони пару Давіту Хочолаві складе Микола Матвієнко. Валерій Бондаренко відновився після пошкодження, але не набрав оптимальні кондиції. В іншому склад Шахтаря прогнозований – мають вийти всі ті ж, що й грали в Харкові.

Айнтрахт має серйозні втрати в центрі поля, який і так вважається слабкою ланкою команди. Основна після зимової перерви пара хавбеків травмована – Желсон Фернандес точно завтра не зіграє, а участь Зебастіана Роде під питанням. Без швейцарця середня лінія "орлів" катастрофічно втрачає в надійності, зусиллями Джонатана Де Гузмана та Єтро Віллемса компенсувати це неможливо.

Дискваліфіковані: немає – Кривцов, Степаненко

Травмовані: Торро, Чендлер, Штендера, Фернандес, Роде (під питанням), Абрахам (під питанням) – Шевченко, Ордець, Дентінью

Орієнтовні склади

Айнтрахт: Трапп – Хінтереггер, Хасебе, Ндіка – Да Коста, Віллемс, Де Гузман, Костіч – Йовіч – Аллє, Ребіч.

Шахтар: Пятов – Бутко, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі – Алан Патрік, Майкон – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс.

Шахтарю складно розраховувати на позитивний підсумок, однак Айнтрахт не є супернадійною командою, яка вміє здобувати результат за будь-яких умов. Сьогодні варто очікувати видовищного футболу з помилками від обох суперників. Прогноз – 2:2 та перемога господарів у додатковий час.

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