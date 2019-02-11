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Аякс – Реал: матч розсудить польська бригада арбітрів

11 лютого 12:33 299 Читать на русском
Аякс – Реал: матч розсудить польська бригада арбітрів
Шимон Марциняк / Польський футбольний союз

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між амстердамським Аяксом і мадридським Реалом обслуговуватиме Шимон Марциняк із помічниками.

Стало відомо, хто працюватиме на матчі першої стадії плей-офф ЛЧ. Інформацію підтвердив офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром буде Марциняк. Роль лайнсменів виконають Павел Сокольніцкі та Томаш Лісткевіч. Четвертий рефері – Томаш Мусяль. Із системою VAR працюватиме Павел Рачковскі, а допомагатиме йому Павел Гіль. Уся суддівська бригада з Польщі.

Нагадаємо, що матч Аякс – Реал відбудеться на Йохан Кройф Арені в середу, 13 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс

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Реал Мадрид
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Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Арбітри Шимон Марциняк Шимон Марциняк
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