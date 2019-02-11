Аякс – Реал: матч розсудить польська бригада арбітрів

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між амстердамським Аяксом і мадридським Реалом обслуговуватиме Шимон Марциняк із помічниками.

Стало відомо, хто працюватиме на матчі першої стадії плей-офф ЛЧ. Інформацію підтвердив офіційний сайт УЄФА.

Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"

Головним арбітром буде Марциняк. Роль лайнсменів виконають Павел Сокольніцкі та Томаш Лісткевіч. Четвертий рефері – Томаш Мусяль. Із системою VAR працюватиме Павел Рачковскі, а допомагатиме йому Павел Гіль. Уся суддівська бригада з Польщі.

Нагадаємо, що матч Аякс – Реал відбудеться на Йохан Кройф Арені в середу, 13 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

УЄФА представив новий м'яч для матчів плей-офф Ліги чемпіонів – буде "гаряче"