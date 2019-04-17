Аякс провів "щасливе" тренування на стадіоні Ювентуса після перемоги у матчі Ліги чемпіонів

Безтурботне тренування Аякса після тріумфу над Ювентусом / Фото sport.sky.it

Аякс захотів ще раз повернутись на Ювентус Стедіум, де напередодні принизив туринський клуб в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Аякс вирішив не покидати Турин одразу після перемоги над Ювентусом (2:1), повідомляє Sky Sports Italia.

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Підопічні Еріка Тен Хага провели ранкове тренуванні на газоні Ювентус Стедіум, де буквально 12 годин тому святкували перемогу над "Старою синьйорою".

Гравці амстердаського клубу були щасливі ще раз повернутись на цю арену, футболісти з посмішкою і неприхованою радістю виконували вказівки тренерського штабу.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Аякс зустрінеться із переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем (результат першого матчу – 0:1).

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