Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Аякс і Динамо Київ оголосили стартові склади на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. У цій же новині лінк на онлайн-трансляцію гри.

Матч і онлайн-трансляція Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартували о 22:00 за київським часом. Гру транслюватиме канал "Футбол 2".

Аякс – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги Чемпіонів

Аякс: Онана – Мізрауї, Де Лігт (к), Блінд, Тальяфіко – ван де Беєк, Шоне, Де Йонг – Зієш, Хунтелар, Тадіч

Запасні: Лампру, Крістенсен, Вубер, Ейтінг, Лабіяд, Де Віт, Йонсен

Динамо: Бойко – Кендзьора, Кадар, Бурда, Піваріч – Сидорчук (к), Буяльський, Гармаш – Циганков, Бєсєдін, Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Сідклей, Морозюк, Че Че, Шепелєв, Русин

Аякс – Динамо: стартові склади на матч Ліги чемпіонів