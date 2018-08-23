Аякс убедительно обыграл Динамо в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Аякс и Динамо Киев встречались в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Обзор и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартовал в 22:00 по киевскому времени на Йохан Кройф Арене.

Аякс – Динамо – видео голов

Уже на 2-й минуте случилась маленькая трагедия Дениса Бойко. Простенькая комбинация, ассист Тадича и не очень сложный удар от ван де Беека завершились тем, что мяч выскользнул от кипера Динамо за линию ворот. Киевляне пришли в себя довольно быстро. Пошли удар за ударом, угловой за угловой. Третий корнер оказался результативным.

Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Динамо отыгралось после того, как другой вратарь Онана парировал мяч прямо на ногу Кендзеры после подачи с углового. Перед тем Кадар упустил две возможности забить. Тамаш еще и у своих ворот "отличился". Зиеш закрутил из-за пределов штрафной, снаряд почесал затылок венгерского защитника и залетел в угол. В конце тайма Тадич замкнул прострел слева от Тальяфико. Без всякой помехи. Это провал.

За первые 15 минут второго тайма мы увидели муки Динамо в атакующей линии. Вроде бы что-то и выходило на подступах, но на удар вышел лишь Пиварич – настолько неточно, что пришлось просить прощения у партнеров. Лишь на 63-й мы наконец увидели момент. Буяльский в падении замыкал прострел, но попал в защитника. Хунтелаар ответил ударом мимо из пределов штрафной.

За 20 минут до конца Цыганков сам заработал штрафной, сам же взялся выполнять. Стенку обвел, но дал ощутимо выше. Ответ от Хунтелаара был более острым. Удар со второго этажа метров с 10 – только перекладина спасает киевлян. Опасный прострел Кендзеры после паса Цыганкова – не только вратарь Аякса и защитники пробежали мимо, но и гости из Украины, которым снова помешал технический брак.

Хунтелаар снова взялся отвечать, но Бойко с второй попытки справился с ударом. Мяч к нему попал после дикого отскока от пятки Шепелева, который в целом после перерыва сделал игру Динамо более надежной. На 88-й Аякс снова простил команду Хацкевича: Зиеш сделал посмешище из обороны соперника, но пробил в штангу.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации первый матч

Аякс – Динамо – 3:1

Голы: ван де Беек, 2, Зиех, 35, Тадич, 43 – Кендзера, 16