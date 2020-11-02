11 гравців нідерландського гранда здали позитивні тести на COVID-19, повідомляє RTL.

Барселона – Динамо: матч Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву

На поєдинок третього туру групового етапу ЛЧ проти Мітьюлланда поїхали 17 футболістів Аякса, серед яких лише один голкіпер – 20-річний дебютант К'єл Схерпен. У заявці відсутні воротарі Андре Онана і Маартен Стекеленбург, півзахисники Деві Классен та Раян Гравенберх, а також форвард Душан Тадіч.

Матч Мітьюлланд – Аякс запланований на 3 листопада, початок о 22:00.

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