11 игроков нидерландского гранда сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает RTL.

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На поединок третьего тура группового этапа ЛЧ против Митьюлланда поехали 17 футболистов Аякса, среди которых лишь один голкипер – 20-летний дебютант Кьелл Схерпен. В заявке отсутствуют вратари Андре Онана и Маартен Стекеленбург, полузащитники Дэви Классен и Райан Гравенберх, а также форвард Душан Тадич.

Матч Митьюлланд – Аякс запланирован на 3 ноября, начало в 22:00.

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