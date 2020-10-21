"Чи раді ми, що проти нас не зіграє Вірджіл ван Дейк? Нам потрібно думати про тих, хто зіграє.

Клопп: Будемо чекати на ван Дейка, наче хороша дружина – чоловіка з в'язниці

Чи буде Ліверпуль іншим за його відсутності? Ні, їхні принципи незмінні. Вони легко можуть знайти гідну заміну: якісний гравець А здатний без проблем замінити якісного гравця Б. Вся команда не може змінитися лише через відсутність ван Дейка.

Гра проти Ліверпуля – серйозний виклик. Зараз це найкраща команда світу. Якщо протягом двох років ви виграєте Лігу чемпіонів і Прем'єр-лігу, то само собою є претендентом на ще один титул у Лізі чемпіонів. З настроєм і підготовкою у нас все в порядку. Ми будемо діяти сміливо. Постараємося втілити все задумане в життя", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Аяксом та Ліверпулем відбудеться вже сьогодні, 21 жовтня, о 22:00.

Ребров кине виклик Мессі, Баварія розпочне з жорсткого випробування, ПСЖ буде мститись Ман Юнайтед – топ-матчі старту ЛЧ