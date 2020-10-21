"Рады ли мы, что против нас не сыграет Вирджил ван Дейк? Нам нужно думать о тех, кто сыграет.

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Будет ли Ливерпуль другим в его отсутствие? Нет, их принципы неизменны. Они легко могут найти достойную замену: качественный игрок А способен без проблем заменить качественного игрока Б. Вся команда не может измениться только из-за отсутствия ван Дейка.

Игра против Ливерпуля – серьезный вызов. Сейчас это лучшая команда мира. Если в течение двух лет вы выиграете Лигу чемпионов и Премьер-лигу, то само собой являетесь претендентом на еще один титул в Лиге чемпионов. С настроением и подготовкой у нас все в порядке. Мы будем действовать смело. Постараемся воплотить все задуманное в жизнь", – цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок между Аяксом и Ливерпулем состоится уже сегодня, 21 октября, в 22:00.

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