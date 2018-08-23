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Аякс – Динамо: післяматчева прес-конференція Еріка Тен Хага

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Аякс – Динамо: післяматчева прес-конференція Еріка Тен Хага
Ерік Тен Хаг / Фото: ФК Аякс

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг поділився враженнями від першого матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Ми чудово зіграли і виграли 3:1. Це чудова відправна точка.

Аякс – Динамо – відео голів

Аякс вийшов вперед вже на другій хвилині, це хороший показник. Ми ввійшли у гру з перших секунд, і забили важливий швидкий гол.

У нас з фанатами чудова взаємодія, і я радий, що сьогодні ми подарували їм хороші емоції та відмінний результат.

Втім, попри хороший результат, не слід розслаблятися. Динамо – команда, яка здатна неприємно дивувати. Тому не будемо забігати наперед, попереду важкий матч у Києві", – цитує спеціаліста портал SoccerNews.

Аякс переконливо обіграв Динамо у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Аякс Аякс Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг
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