Аякс – Динамо: післяматчева прес-конференція Еріка Тен Хага

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг поділився враженнями від першого матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Ми чудово зіграли і виграли 3:1. Це чудова відправна точка.

Аякс – Динамо – відео голів

Аякс вийшов вперед вже на другій хвилині, це хороший показник. Ми ввійшли у гру з перших секунд, і забили важливий швидкий гол.

У нас з фанатами чудова взаємодія, і я радий, що сьогодні ми подарували їм хороші емоції та відмінний результат.

Втім, попри хороший результат, не слід розслаблятися. Динамо – команда, яка здатна неприємно дивувати. Тому не будемо забігати наперед, попереду важкий матч у Києві", – цитує спеціаліста портал SoccerNews.

Аякс переконливо обіграв Динамо у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів