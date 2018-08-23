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Аякс – Динамо: послематчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага

00:54 53 Читати українською
Аякс – Динамо: послематчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага
Эрик Тен Хаг / Фото: ФК Аякс

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против киевского Динамо.

"Мы прекрасно сыграли и выиграли 3:1. Это прекрасная отправная точка.

Аякс – Динамо – видео голов

Аякс вышел вперед уже на второй минуте, это хороший показатель. Мы вошли в игру с первых секунд, и забили важный быстрый гол.

У нас с фанатами замечательное взаимодействие, и я рад, что сегодня мы подарили им хорошие эмоции и отличный результат.

Впрочем, несмотря на хороший результат, не следует расслабляться. Динамо – команда, которая способна неприятно удивлять. Поэтому не будем забегать вперед, впереди тяжелый матч в Киеве", – цитирует специалиста портал SoccerNews.

Аякс убедительно обыграл Динамо в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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