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Аякс – АПОЕЛ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Аякс – АПОЕЛ – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Аякс – АПОЕЛ – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Аякс

Аякс приймав АПОЕЛ в рамках матчу-відповіді останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Нульова нічия першого поєдинку та заповнені трибуни Йохан Кройф Арени спонукали гравців Аякса лише на здобуття перемоги.

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20

Господарі одразу захопили ініціативу та втримували її під час всього поєдинку. Незважаючи на активний старт, відкрити рахунок нідерландцям вдалось лише перед свистком на перерву.

В другому таймі підопічні Тен Хага не збавили обертів та подвоїли перевагу. Цього виявилось цілком достатньо, щоб забрати одну з останніх путівок у груповий етап Ліги чемпіонів.

Кваліфікація ЛЧ: Аякс впевнено здолав АПОЕЛ, Брюгге та Славії вистачило скромних перемог для виходу в груповий етап

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Аякс - АПОЕЛ АПОЕЛ АПОЕЛ Ліга чемпіонів Відеоновини Аякс Аякс
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