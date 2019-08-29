Аякс – АПОЕЛ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Аякс приймав АПОЕЛ в рамках матчу-відповіді останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Нульова нічия першого поєдинку та заповнені трибуни Йохан Кройф Арени спонукали гравців Аякса лише на здобуття перемоги.

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Господарі одразу захопили ініціативу та втримували її під час всього поєдинку. Незважаючи на активний старт, відкрити рахунок нідерландцям вдалось лише перед свистком на перерву.

В другому таймі підопічні Тен Хага не збавили обертів та подвоїли перевагу. Цього виявилось цілком достатньо, щоб забрати одну з останніх путівок у груповий етап Ліги чемпіонів.

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