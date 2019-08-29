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Аякс – АПОЭЛ – 2:0 – видео голов и обзор матча

00:42 11 Читати українською
Аякс – АПОЭЛ – 2:0 – видео голов и обзор матча
Аякс – АПОЭЛ – видео голов и обзор матча / Фото ФК Аякс

Аякс принимал АПОЭЛ в рамках ответного матча последнего раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Нулевая ничья первого поединка и заполненые трибуны Йохан Кройф Арены настраивали игроков Аякса лишь победу.

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Хозяева сразу захватили инициативу и удерживали ее во время всего поединка. Несмотря на активный старт, открыть счет нидерландцам удалось только перед свистком на перерыв.

Во втором тайме подопечные Тен Хага не сбавили обороты и удвоили преимущество. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы забрать одну из последних путевок в групповой этап Лиги чемпионов.

Квалификация ЛЧ: Аякс уверенно одолел АПОЭЛ, Брюгге и Славии хватило скромных побед для выхода в групповой этап

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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