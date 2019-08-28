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Кваліфікація ЛЧ: Аякс впевнено здолав АПОЕЛ, Брюгге та Славії вистачило скромних перемог для виходу в груповий етап

28 серпня 23:55 561 Читать на русском
Кваліфікація ЛЧ: Аякс впевнено здолав АПОЕЛ, Брюгге та Славії вистачило скромних перемог для виходу в груповий етап
Аякс – АПОЕЛ / твіттер Аякса

Завершився раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: перемоги здобули амстердамський Аякс, бельгійський Брюгге та празька Славія.

 

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Аякс – АПОЕЛ – 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Альварес, 43, Тадіч, 80

Брюгге – ЛАСК – 2:1 (1:0)

Голи: Ванакен, 70, Денніс, 89 – Клаусс, 74 (пенальті)

Вилучення: Траунер, 81 (Л)

Славія Прага – ЧФР Клуж – 1:0 (1:0)

Гол: Боржіл, 66

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Півфіналіст останнього розіграшу ЛЧ амстердамський Аякс повністю контролював матч проти кіпрського АПОЕЛа, проте довго не міг втілити власну перевагу в забиті м'ячі. Лише під завісу першого тайму нідерландський гранд спромігся відкрити рахунок. Це Едсон Альварес вчасно підійшов на виконання стандарту й головою замкнув навіс Зієша зі штрафного. У другому таймі "аяксиди" мали швидко остудити контратакувальний запал кіпріотів і навіть забили, та гол ветерана Класа-Яна Хунтелаара арбітр відмінив через сумнівний офсайд. Зрештою, обійшлося без валідолу: Тадіч на 80-й хвилині прийняв передачу з правого флангу, накрутив Міхайловіча й пробив за діагоналлю у дальній кут – 2:0 плюс путівка в груповий етап для Аякса.

Натомість Брюгге так легко вдома не було. Фламандці провели рівний поєдинок із австрійським ЛАСКом, тому виїзна перемога тижневої давнини стала в нагоді. Бельгійці відкрили рахунок лише на 70-й хвилині, коли Ханс Ванакен класно замкнув подачу з кутового. Та вже за 4 хвилини "чорно-білі" зрівняли рахунок: Жоау Клаусс впевнено реалізував одинадцятиметровий. Та вирвати позитивний результат австрійці не змогли. На 89-й хвилині брюггинці впіймали ЛАСК у контратаці й Денніс впевнено розібрався із обороною.

Тим часом празька Славіія знову мінімально переграла румунський Клуж. Єдиний м'яч "червоно-білі" забили в другому таймі. Ян Боржіл увірвався до штрафного майданчика під кутом, але навіть у боротьбі з оборонцем зумів влучно пробити в дальній кут – 1:0, і пражани зіграють у групі ЛЧ.

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