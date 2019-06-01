Автобус Ліверпуля застряг у тунелі по дорозі на стадіон фіналу Ліги чемпіонів – курйоз дня

У організаторів поєдинку виникли непередбачувані проблеми з транспортом мерсисайдців.

Іспанці не змогли розрахувати габаритів автобуса, який возитиме англійських гостей Мадридом.

Тоттенхем – Ліверпуль: двійник Клоппа пив і розважався з фанатами напередодні фіналу Ліги чемпіонів

Один з тунелів столиці Іспанії виявився занадто низьким для машини і вона просто застрягла в ньому. Водієві та персоналу довелося вживати екстренних заходів, щоб виправити проблему, але графік зазнав певних змін. Автобус зміг продовжити рух лише через годину після інциденту.

Нагадаємо, матч між Тоттенхемом і Ліверпулем відбудеться вже сьогодні на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів