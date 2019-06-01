toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Автобус Ліверпуля застряг у тунелі по дорозі на стадіон фіналу Ліги чемпіонів – курйоз дня

16:42 443 Читать на русском
Автобус Ліверпуля застряг у тунелі по дорозі на стадіон фіналу Ліги чемпіонів – курйоз дня
Вірджил ван Дейк не розуміє, що відбувається / Reuters

У організаторів поєдинку виникли непередбачувані проблеми з транспортом мерсисайдців.

Іспанці не змогли розрахувати габаритів автобуса, який возитиме англійських гостей Мадридом.

Тоттенхем – Ліверпуль: двійник Клоппа пив і розважався з фанатами напередодні фіналу Ліги чемпіонів

Один з тунелів столиці Іспанії виявився занадто низьким для машини і вона просто застрягла в ньому. Водієві та персоналу довелося вживати екстренних заходів, щоб виправити проблему, але графік зазнав певних змін. Автобус зміг продовжити рух лише через годину після інциденту.

Нагадаємо, матч між Тоттенхемом і Ліверпулем відбудеться вже сьогодні на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
08:30
4322
Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль футбольні курйози
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі
    Іспанія — 14:134983 Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі
3
год
:
15
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук