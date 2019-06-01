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Автобус Ливерпуля застрял в тоннеле по дороге на стадион финала Лиги чемпионов – курьез дня

16:42 128 Читати українською
Автобус Ливерпуля застрял в тоннеле по дороге на стадион финала Лиги чемпионов – курьез дня
Вирджил ван Дейк не понимает, что происходит / Reuters

У организаторов поединка возникли непредвиденные проблемы с транспортом мерсисайдцев.

Испанцы не смогли рассчитать габаритов автобуса, который будет возить английских гостей по Мадриду.

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Один из тоннелей столицы Испании оказался слишком низким для машины и она просто застряла в нем. Водителю и персоналу пришлось принимать экстренные меры, чтобы исправить проблему, но график претерпел определенные изменения. Автобус смог продолжить движение только через час после инцидента.

Напомним, матч между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится уже сегодня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

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