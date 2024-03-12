"Сімеоне готується грати атакувальним складом? Озираючись на сезон, можу сказати, що ми добре впоралися з командами, які прагнули грати першим номером – так само, як і в тими, хто заривався в обороні. Ми не знаємо, як Атлетіко зіграє – вони вміють змінюватися по ходу матчу. Буде непросто.

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Не знаю, як планує грати Атлетіко. Знаю, що вони грають за тією ж схемою 3-5-2, що й ми. Іноді – за схемою 4-4-2. Але розстановка не буде важливою, тільки ролі гравців на полі матимуть значення. Чи буде Тюрам приймати їжу в Рамадан? Рамадан проводить тільки Сарр, якого ми взяли з собою, враховуючи травму Арнаутовіча", – цитує Індзагі портал FCInterNews.it.

Матч Атлетіко – Інтер відбудеться в середу, 13 березня. У першій зустрічі "нерадзуррі" перемогли з рахунком 1:0.

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