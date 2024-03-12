"Симеоне готовится играть атакующим составом? Оглядываясь на сезон, могу сказать, что мы хорошо справились с командами, которые стремились играть первым номером - так же, как и в теми, кто зарывался в обороне. Мы не знаем, как Атлетико сыграет – они умеют меняться по ходу матча. Будет непросто.

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Не знаю, как планирует играть Атлетико. Знаю, что они играют по той же схеме 3-5-2, что и мы. Иногда – по схеме 4-4-2. Но расстановка не будет важна, только роли игроков на поле будут иметь значение. Будет ли Тюрам принимать пищу в Рамадан? Рамадан проводит только Сарр, которого мы взяли с собой, учитывая травму Арнаутовича", – цитирует Индзаги портал FCInterNews.it.

Матч Атлетико – Интер состоится в среду, 13 марта. В первой встрече "нерадзурри" победили со счётом 1:0.

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