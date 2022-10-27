Ліга чемпіонів, 5 тур

Атлетіко – Байєр – 2:2

Голи: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Діабі, 9, Хадсон-Одой, 29

Нереалізований пенальті: Карраско, 90+9

Тоттенхем – Спортінг – 1:1

Голи: Бентанкур, 80 – Едвардс, 22

Айнтрахт – Марсель – 2:1

Голи: Камада, 3, Коло Муані, 27 – Гендузі, 22

Група D дарує найбільшу інтригу. Враховуючи відносини Антоніо Конте з Лігою чемпіонів, можна сказати, що зійшлися 4 рівні команди. Не дивно, що жодна з них не гарантувала собі плей-офф до останнього туру.

Тоттенхем примудрився вдома програти Спортінгу. Єдиний гол у зустрічі забив Едвардс. Вихованець "шпор" прибив рідну команду класним ударом здалеку. Захист Тоттенхема діяв жахливо, ніяк не заважаючи супернику.

Лондонці заграли лише після перерви. Сон виходив на ударні позиції, гостро завершував Догерті. Тоттенхем посилював тиск, а Спортінгу ставало дедалі важче. Зрештою "шпори" зрівняли рахунок після кутового – Бентанкур замкнув подачу Перішіча.

На 90+6-й Тоттенхем забив, здавалося, переможний гол зусиллями Кейна. Конте з футболістами вже встиг відсвяткувати вихід у плей-офф, а VAR тим часом перевіряв епізод на офсайд. І таки знайшов його! Емоційна нічия.

У паралельному матчі Айнтрахт переграв Марсель. Німці швидко відкрили рахунок, коли Камада проскочив крізь всю оборону. Франкфурт мав закріплювати перевагу, але Гьотце та Ленц змарнували супершанси.

Не забиваєш ти... Гендузі розігнав і завершив розмашисту атаку Марселя. Гості зрівняли рахунок, але відразу пропустили у відповідь. Гьотце серією хороших передач допоміг забити Коло Муані.

Марсель мав достатньо шансів відігратися. Аріт і Санчес були близькими до голів, однак своїми нагодами не скористалися. Айнтрахт вистояв і залишився в боротьбі за плей-офф.

Тоттенхем з 8 очками залишився лідером групи. Спортінг і Айнтрахт мають по 7 балів, а в Марселя – 6. Всі мають шанси вийти в 1/8 фіналу. В останньому турі Тоттенхем їде в гості до Марселя, а Спортінг приймає Айнтрахт.

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Атлетіко вилетів з Ліги чемпіонів слідом за Барселоною та Севільєю. У цьому сезоні іспанський футбол зганьбився, тільки Реал відстоює честь чемпіонату.

Порту розгромив Брюгге, а Атлетіко вдома не зумів переграти Байєр. Обидва голи "матрацники" пропустили після втрат на власній половині. Команда Дієго Сімеоне програє боротьбу, програє в агресії – де таке видано?

Баккер обікрав Грізманна, Гложек покотив на Діабі, а той відкрив рахунок. Амірі відібрав м'яч у Корреа і створив гол для Хадсон-Одоя – другий пропущений. Атлетіко двічі відігрувався завдяки класним дальнім ударам. Спершу відзначився Карраско, а потім аналогічний гол з тієї ж точки забив Де Пауль.

Атлетіко відчайдушно атакував всіма силами. Найкращі моменти мав Грізманн, але француз навіть ножицями не пробив голкіпера. Байєр теж непогано відповідав. А потім настала грандіозна розв'язка!

Облак прийшов у чужий штрафний на останній кутовий. Атлетіко з нього не забив – суддя дав фінальний свисток. Але після підказки VAR Клеман Тюрпен відновив матч і призначив пенальті за фол! Карраско підійшов до м'яча, удар – сейв Градецкі! Добивання Сауля – поперечина! Ще одне добивання Рейнілдо – Карраско на лінії чужих воріт рятує Байєр! БОЖЕВІЛЛЯ.