У багатьох групах Ліги чемпіонів не вийшло запеклої боротьби. Деякі команди мали занадто велику перевагу над суперниками.

Реал, Манчестер Сіті, Наполі, Баварія та Брюгге гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів ще після 4 турів групового етапу. Цього тижня до них приєдналися ще 7 колективів.

ПСЖ і Бенфіка вийшли з групи Н, Борусія Дортмунд взяла друге місце після Сіті, Челсі виграв свій квартет, Ліверпуль потрапив в 1/8 фіналу після перемоги над Аяксом, Інтер обійшов Барселону, а Порту залишив за спиною Атлетіко та Байєр.

Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сіяні:

Баварія

Манчестер Сіті

Челсі

Несіяні:

Інтер

Борусія Дортмунд

Посів ще не відомий:

Наполі

Ліверпуль

Брюгге

Порту

Реал

ПСЖ

Бенфіка

Залишилися 4 вакантні місця в плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар і Лейпциг в останньому турі розіграють другу путівку з групи F ("гірникам" потрібна перемога). Мілан і Зальцбург аналогічно визначать сильнішого в групі Е. Абсолютно нічого не зрозуміло у квартеті D, де всі команди зберігають шанси на 1/8 фіналу.