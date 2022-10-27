12 команд достроково вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів – на одне з вакантних місць претендує Шахтар
У багатьох групах Ліги чемпіонів не вийшло запеклої боротьби. Деякі команди мали занадто велику перевагу над суперниками.
Реал, Манчестер Сіті, Наполі, Баварія та Брюгге гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів ще після 4 турів групового етапу. Цього тижня до них приєдналися ще 7 колективів.
ПСЖ і Бенфіка вийшли з групи Н, Борусія Дортмунд взяла друге місце після Сіті, Челсі виграв свій квартет, Ліверпуль потрапив в 1/8 фіналу після перемоги над Аяксом, Інтер обійшов Барселону, а Порту залишив за спиною Атлетіко та Байєр.
Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сіяні:
Баварія
Манчестер Сіті
Челсі
Несіяні:
Інтер
Борусія Дортмунд
Посів ще не відомий:
Наполі
Ліверпуль
Брюгге
Порту
Реал
ПСЖ
Бенфіка
Залишилися 4 вакантні місця в плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар і Лейпциг в останньому турі розіграють другу путівку з групи F ("гірникам" потрібна перемога). Мілан і Зальцбург аналогічно визначать сильнішого в групі Е. Абсолютно нічого не зрозуміло у квартеті D, де всі команди зберігають шанси на 1/8 фіналу.