Поразка у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стала першою для Атлетіко за дуже тривалий час.

Челсі завдав першої поразки "матрацникам" у домашньому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів за часів Сімеоне, повідомляє Opta.

Атлетіко – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Відзначимо, що аргентинець очолює Атлетіко з 2011 року, тобто мадридці не програвали вдома у плей-офф ЛЧ близько 10 років. Щоправда, поєдинок проти Челсі був не зовсім домашнім – матч був зіграний на нейтральному полі в Бухаресті.

Зазначимо, що Атлетіко мінімально поступився Челсі через гол Жиру ударом через себе. Матч-відповідь відбудеться 17 березня, початок о 22:00.

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