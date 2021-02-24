Атлетико прервал впечатляющую серию без поражений под руководством Симеоне в плей-офф Лиги чемпионов
Поражение в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала первым для Атлетико за очень длительное время.
Челси нанес первое поражение "матрасникам" в домашнем поединке плей-офф Лиги чемпионов времен Симеоне, сообщает Opta.
Атлетико – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча
Отметим, что аргентинец возглавляет Атлетико с 2011 года, то есть мадридцы не проигрывали дома в плей-офф ЛЧ около 10 лет. Правда, поединок против Челси все же был не совсем домашним – матч был сыгран на нейтральном поле в Бухаресте.
Отметим, что Атлетико минимально уступил Челси. Гол забил Жиру ударом через себя. Ответный матч состоится 17 марта, начало в 22:00.
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