Поражение в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала первым для Атлетико за очень длительное время.

Челси нанес первое поражение "матрасникам" в домашнем поединке плей-офф Лиги чемпионов времен Симеоне, сообщает Opta.

Атлетико – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Отметим, что аргентинец возглавляет Атлетико с 2011 года, то есть мадридцы не проигрывали дома в плей-офф ЛЧ около 10 лет. Правда, поединок против Челси все же был не совсем домашним – матч был сыгран на нейтральном поле в Бухаресте.

Отметим, что Атлетико минимально уступил Челси. Гол забил Жиру ударом через себя. Ответный матч состоится 17 марта, начало в 22:00.

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